(ANSA) - TEL AVIV, 24 OTT - Alcune migliaia di persone si sono radunate oggi a Tel Aviv per una grande manifestazione contro il governo, a tre giorni da elezioni legislative ampiamente considerate come un referendum a favore o contro il premier israeliano Benyamin Netanyahu. L'evento è stato organizzato dal "Consiglio di Ottobre" (Conseil d'Octobre), un gruppo fondato dai familiari delle vittime e degli ostaggi del 7 ottobre, per chiedere conto del fallimento in materia di sicurezza che ha reso possibile l'attacco di Hamas nel 2023, il più sanguinoso nella storia del Paese. Un'iniziativa che cade "a tre giorni dalle elezioni", ha scritto il gruppo su X, per segnare "tre anni di lotta per la verità, per chiedere responsabilità e per istituire una commissione d'inchiesta" volta a individuare i responsabili delle falle nella sicurezza legate al 7 ottobre - una richiesta finora respinta dal governo. "Chi ci ha governato negli ultimi quattro anni ha svolto un lavoro deplorevole", ha dichiarato Hadas Feuershtein, 68 anni, poco prima dell'inizio del raduno. "Israele non si è mai trovato in una situazione simile", ha aggiunto. Alla manifestazione è prevista la partecipazione di diversi esponenti di spicco dell'opposizione. Gli ultimi sondaggi elettorali vedono lo schieramento di destra di Benyamin Netanyahu testa a testa con quello del suo principale rivale, il centrista Gadi Eisenkot. Secondo le proiezioni attuali, nessuno dei due fronti sarebbe in grado di ottenere una maggioranza di seggi. Gli organizzatori hanno espresso il timore di possibili "provocazioni" da parte di sostenitori del governo, riferendo di aver allertato le autorità. (ANSA).