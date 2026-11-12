(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - Un gruppo di migranti che viveva accampato sul letto del fiume Roja, sotto un cavalcavia ferroviario, a Ventimiglia, è stato travolto nel tardo pomeriggio dall'improvviso innalzamento dell'acqua. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco hanno tratto in salvo otto persone, mentre di altre sei non si hanno notizie: potrebbero essersi allontanati per sfuggire ai controlli oppure essere rimasti intrappolati nell'acqua. Le ricerche sono condotte anche dai sommozzatori. (ANSA).