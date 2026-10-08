(ANSA) - BUENOS AIRES, 08 OTT - Il governo argentino di Javier Milei incasserà 340 milioni di dollari dalla privatizzazione del maggiore società di distribuzione di acqua potabile del Paese, la statale Aysa che gestisce la concessione dell'intera rete della capitale Buenos Aires. E' quanto risulta dall'apertura avvenuta oggi delle buste con le offerte dei due unici contendenti rimasti in gara che ha visto prevalere un consorzio formato dal fondo di investimenti olandese Phx Aqua (55%); insieme all'impresa di costruzioni e servizi argentina Rowing (20%); all'operatore brasiliano Arcos Saneamiento e Participacoes che gestisce attualmente il servizio a Rio de Janeiro (15%); e dalla società di forniture di cloro Transclor (10%). Il contratto di concessione prevede l'impegno a un piano di investimenti in infrastrutture per un valore complessivo di 1,94 miliardi di dollari fino alla fine del 2031 e di 15 miliardi di dollari nell'arco dell'intera durata della concessione, che terminerà nel 2056. (ANSA).