(ANSA) - PARIGI, 25 OTT - Un centinaio di militanti che si sono dichiarati "antifascisti" si sono riuniti oggi ad Orléans, dove è in corso da ieri il congresso del Rassemblement National e dove Marine Le Pen pronuncerà nel pomeriggio il suo primo discorso di campagna elettorale. La prefettura della città del centro della Francia aveva vietato qualsiasi manifestazione o raduno in un ampio perimetro di Orléans e in diversi comuni dei dintorni. I manifestanti sono riuniti al di fuori di tale perimetro, davanti al locale Cpr, sotto lo sguardo delle forze dell'ordine, a 4 km circa dal Co'Met, l'arena da 10.000 posti dove Le Pen pronuncerà il discorso. Il corteo ha scandito lo slogan "R come razzisti, N come nazisti, abbasso l'RN" e "Non sono gli immigrati, non sono i sans papier, sono i fascisti che dobbiamo cacciare". (ANSA).