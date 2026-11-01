(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - domenica 1 novembre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,010 euro al litro per la benzina e 2,241 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,036 euro per la benzina e 2,287 euro per il gasolio. Per la benzina il numero di impianti con un prezzo inferiore a 2 euro è pari a 16.336, circa l'82% di tutta la rete stradale e autostradale; per il gasolio in 8.432 impianti ha un prezzo inferiore a 2,20 euro al litro, pari a circa il 42% di tutti gli impianti. (ANSA).