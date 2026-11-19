(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - giovedì 19 novembre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è nuovamente calato, attestandosi a 1,948 euro al litro per la benzina e 2,202 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,985 euro al litro per la benzina e 2,264 euro al litro per il gasolio. (ANSA).