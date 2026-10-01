(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Prezzi dei carburanti ancora in calo questa mattina con la benzina self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Il Mimit rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale si attesta a 2,084 euro al litro per la benzina (2,111 euro il prezzo di ieri) e 2,285 euro al litro per il gasolio (2,316 il prezzo di ieri) . Ci sono cali in autostrada: il prezzo medio self è di 2,122 euro al litro per la benzina (2,138 ieri) e 2,328 euro per il gasolio (2,345 il prezzo di ieri). "La progressiva diminuzione dei prezzi dei carburanti che si sta registrando da lunedì - si legge nella nota del Mimit - fa seguito alla decisione delle compagnie Eni, Ip e Q8 di accogliere l'appello del Governo e di applicare un "price cap" a benzina e diesel alla pompa. Il taglio sta determinando un ampliamento del divario dei prezzi rispetto a quelli delle compagnie che ancora non hanno introdotto la misura". (ANSA).