(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - venerdì 23 ottobre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,022 euro al litro per la benzina e 2,260 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,045 euro al litro per la benzina e 2,3 euro il gasolio. (ANSA).