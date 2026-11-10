(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Prezzo del gasolio ancora in rialzo mentre è lievemente in calo quello della benzina. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - martedì 10 novembre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,998 euro al litro (2 ieri) per la benzina e 2,240 euro (2,238 ieri) per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,028 per la benzina e 2,292 per il gasolio. (ANSA).