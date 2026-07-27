(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - lunedì 27 luglio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e 2,185 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,071 euro al litro per la benzina e 2,255 euro al litro per il gasolio. (ANSA).