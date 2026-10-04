(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - domenica 4 ottobre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,049 euro a litro (2,052 ieri) per la benzina e 2,244 euro al litro per il gasolio (2,247 ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,064 euro per la benzina e 2,268 euro per il gasolio. (ANSA).