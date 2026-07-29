(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Il Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit (Mister Prezzi, n.d.r.), su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal Governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate". Lo scrive in un comunicato il ministero. "Gli esiti degli accertamenti della Gdf, corredati da un rapporto di analisi, saranno trasmessi dal Garante all'autorità giudiziaria", aggiunge la nota. (ANSA).