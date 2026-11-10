(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Gli Stati Uniti hanno evacuato ieri i propri velivoli da una base della Royal Air Force in Inghilterra a seguito di una minaccia proveniente dall'Iran. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. La natura precisa della minaccia alla base RAF di Mildenhall "rimane oggetto di discussione tra i funzionari statunitensi". Due aerei cisterna statunitensi che operavano da Mildenhall sono stati dirottati verso la Germania, mentre diversi altri aerei cisterna presenti nella base sono stati trasferiti in Germania e in altre località. Un mese fa, almeno un bombardiere era stato spostato dalla base di Fairford. (ANSA).