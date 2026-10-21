(ANSA) - PECHINO, 21 OTT - La Cina accusa gli Stati Uniti di violare il consenso raggiunto dai presidenti Xi Jinping e Donald Trump con il divieto di utilizzare l'intelligenza artificiale di DeepSeek nei sistemi informatici delle agenzie federali civili. Lo ha dichiarato il ministero del Commercio cinese, chiedendo a Washington di revocare le misure discriminatorie contro le aziende tecnologiche cinesi e avvertendo che Pechino adotterà le misure necessarie per tutelare gli interessi delle proprie imprese. Il provvedimento statunitense, motivato da preoccupazioni per la sicurezza informatica e la possibile esposizione di dati sensibili alle autorità cinesi, riguarda i prodotti di DeepSeek e i servizi di terze parti che ne integrano i modelli, senza estendersi in modo generalizzato alle aziende private. Ieri già il ministero degli Esteri cinese aveva espresso la propria contrarietà alla decisione, sostenendo che Washington stesse strumentalizzando la sicurezza nazionale per discriminare le imprese cinesi. (ANSA).