(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha concluso "il lungo percorso" di elaborazione del nuovo Codice della Strada, che approda oggi in Consiglio dei Ministri dopo un ampio confronto con le associazioni di settore, i tecnici e le imprese. In un quadro generale di riduzione delle sanzioni, che devono avere "una funzione deterrente e non vessatoria", il testo prevede, al contempo, un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. E' quanto spiega il Mit in una nota. Tra le novità, "il divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione", l'inasprimento generale delle sanzioni per chi conduce senza i dovuti requisiti autobus o mezzi adibiti al trasporto di scolari o studenti, il recupero delle somme non pagate dagli utenti stranieri e "l'obbligo di assicurazione secondo le regole italiane per gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni", illustra il ministero. Il provvedimento punta inoltre a semplificare le procedure relative al Contrassegno unificato disabili europeo (CUDE): tutti i Comuni saranno tenuti ad aderire alla piattaforma nazionale, per garantire il riconoscimento del contrassegno su tutto il territorio italiano. "Grande attenzione" anche ai motociclisti: oltre al programma per l'installazione di barriere stradali salva-motociclisti, viene contemplata la possibilità di utilizzare la corsia di emergenza in autostrada in caso di incidenti o rallentamenti, conclude il Mit. (ANSA).