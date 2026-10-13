(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Non ci sarà più "l'obbligo" di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Così il Mit in una nota dopo che il Cdm ha dato il via libera al nuovo Codice della strada. "Novità" anche sul fronte delle notifiche dei verbali di contestazione, a tutela dei conducenti e del diritto alla difesa: con il nuovo testo, i Comuni avranno 45 giorni, anziché 90, per notificare il verbale quando l'accertamento avviene da remoto e senza contestazione immediata, spiega il ministero. (ANSA).