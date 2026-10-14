(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Il nuovo Codice della Strada approvato ieri in Consiglio dei ministri non prevede la possibilità di patente B per i 17enni. Lo si legge in una nota del Mit, in cui si spiega che la misura, inizialmente prevista nella prima stesura del testo, è stata eliminata su volontà del ministro Matteo Salvini, "la cui priorità è la sicurezza e una condotta consapevole alla guida". Rimosse anche le proposte che prevedevano inizialmente delle sanzioni per i pedoni che utilizzano lo smartphone durante l'attraversamento stradale. Arriva invece una stretta sulle minicar truccate. Infine sono state introdotte disposizioni finalizzate a consentire, su richiesta dell'interessato, il rilascio di targhe personalizzate, formate secondo una successione e un impiego di caratteri alfanumerici dedicati. Per quanto riguarda le minicar, spiega il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, "si è voluto introdurre, per la sicurezza dei più giovani, disposizioni volte ad aggravare la sanzione nelle ipotesi di alterazione delle caratteristiche costruttive delle cosiddette minicar che, come quadricicli leggeri, sono spesso modificate rispetto al limite di velocità di 45 km/h prescritto per legge. In caso di violazione, il nuovo testo aggiunge alla sanzione pecuniaria e all'immobilizzazione anche il divieto di marcia per 30 giorni". L'introduzione della possibilità di avere targhe personalizzate, spiega il Mit, è "un'opzione che va a integrare la possibilità riconosciuta ai veicoli storici di ottenere una targa del periodo storico di costruzione, riproduttiva anche della sigla alfanumerica, purché tale sigla non sia già in uso a un altro veicolo". (ANSA).