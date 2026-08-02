(ANSA) - BOLOGNA, 02 AGO - Alle 10.25 del 2 agosto 1980 "un attentato terroristico di matrice neofascista ha squarciato la vita di tante persone, di una città, di una nazione intera". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, intervenendo in rappresentanza del Governo nel cortile del Comune di Bologna all'incontro con le vittime della Strage del 2 agosto 1980. "Essere qui a Bologna significa raccogliersi davanti ad una delle ferite più dolorose della storia del nostro paese. E' una data che appartiene a tutta l'Italia intera", ha aggiunto. Il sindaco Matteo Lepore ha detto che "Il 2 agosto 1980 è il giorno più importante della storia della nostra città. È una giornata di morte ma anche nella quale la speranza è iniziata, da quel giorno Bologna ha raccolto macerie, ha soccorso le vittime". "Da allora la nostra storia è cambiata - ha aggiunto - diversamente dalle intenzioni di chi ha messo quella bomba, la nostra democrazia da allora è più forte e questa marcia è il pilastro della democrazia". (ANSA).