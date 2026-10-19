(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Vittoria della Lega. Dopo il vertice a Palazzo Chigi, avanti con nuove misure per fermare violenze, devastazioni e illegalità nelle nostre città. Nel decreto atteso domani, tra le priorità della Lega, il potenziamento dell'operazione Strade Sicure, l'introduzione del reato di danneggiamento aggravato, l'arresto obbligatorio per i reati di devastazione durante le manifestazioni, con la possibilità di arresto differito entro 48 ore. Previsti inoltre l'estensione del fermo preventivo fino a 24 ore e il rafforzamento delle misure di prevenzione, a partire dall'avviso orale di competenza del questore". Così in una nota i sottosegretari leghisti Nicola Molteni, all'Interno, e Andrea Ostellari, alla Giustizia. "Fondamentale - aggiungono Molteni e Ostellari - anche il rafforzamento della giustizia minorile, con il potenziamento degli organici dei tribunali per i minorenni, per garantire risposte tempestive agli arresti effettuati dalle forze dell'ordine, e nuove risorse per aumentare ulteriormente i posti detentivi". E sottolineano: "Nessuno spazio per violenti e criminali, anche se minori". (ANSA).