(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Moncler nei nove mesi ha registrato ricavi consolidati di gruppo pari a 1.895,4 milioni, in crescita del 6% a cambi costanti e del 3% a cambi correnti. Nei tre mesi sono stabili a cambi costanti 605,5 milioni. Il marchio Moncler ha segnato 1.589,2 milioni di ricavi, +6% a cambi costanti (+2% a cambi correnti) con il terzo trimestre (-1% cambi costanti) impattato da un rallentamento del canale distributivo direct to consumer, in calo del 2% a cambi correnti anno su anno, a causa di un contesto operativo complesso e del perdurare di flussi turistici contenuti, in particolare nella regione Emea. Meglio ha fatto Stone Island con 306,2 milioni nei primi nove mesi , in aumento dell'8% (+6% a cambi correnti): nel trimestre i ricavi sono aumentati del 5% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con il canale Dtc che ha mantenuto una crescita positiva (+2% costanti anno su anno), nonostante un traffico più debole e l'impatto della riduzione delle attività promozionali nella regione Emea. Asia e Americhe hanno continuato a registrare una crescita a doppia cifra. (ANSA).