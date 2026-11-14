VENEZIA. "Una volta che ci sarà stato il passaggio in giudicato della sentenza, che avremo visto le motivazioni, valuteremo se ci sono gli estremi per ottenere il risarcimento dell'errore giudiziario. Adesso come adesso può essere". Lo ha detto l'avvocato Alessandro Doglioni, uno dei difensori di Monica Busetto, incontrando i giornalisti stamani a Venezia dopo la liberazione dell'infermiera scagionata ieri a Trento. "Innanzitutto - ha spiegato - dobbiamo aspettare il deposito delle motivazioni, che avverrà entro 90 giorni. Poi dobbiamo aspettare il passaggio in giudicato della sentenza, e ce ne vorranno altri 45, quindi stiamo già parlando di almeno 135 giorni. E questo vuol dire che andiamo non solo all'anno prossimo, ma alla primavera dell'anno prossimo".

L'altro legale, Stefano Busetto, ha ricordato il punto che ha dato una svolta al processo: "C'era la fotografia di una catenina della vittima, ma non è stata trovata. Abbiamo amaramente scoperto che quella foto non sono mai state neppure chieste e circa 3 o 4 giorni dopo abbiamo capito dove si potevano cercare. Un signore che conoscevamo poco ha preso porte in faccia, e 10-12 giorni dopo è arrivato con le fotografie della povera signora Lidia Taffi Pamio, che inconfutabilmente ci hanno consentito di trarre dei dati dimensionali, dei dati comparativi. La collana della signora Pamio misurava 70 centimetri, e non poteva essere inferiore; quella di Monica misurava 58 centimetri. Ci siamo sentiti dire dall'accusa che mancava un pezzo; vi lasciamo immaginare - ha concluso - con chi abbiamo avuto a che fare".



"Aspettavo questo momento, me l'immaginavo comunque, perché sono nata qua e qua tutti mi vogliono bene". Queste le parole di Monica Busetto, che oggi a Venezia ha incontrato i giornalisti. "Anche ieri in carcere - ha proseguito, ricordando la detenzione a Verona - c'era gente che ha pianto quando sono venuta via. Da donna libera mi sembrava impossibile essere a casa perché dopo 10 anni sempre su quel letto, su quelle celle mi sembrava diverso. Non ho dormito tutta la notte". Sulle prospettive per il futuro "fino a che non è successa questa storia qua io ho avuto una vita normale. Adesso non ho un lavoro, non ho più casa, però vado avanti. Adesso sono a casa dalla moglie di mio papà. E dopo si vedrà, pian piano. Non auguro a nessuno una cosa del genere", ha concluso.



(foto Ansa)