(ANSA) - ROMA, 22 SET - Monica Vitti è la protagonista dell'immagine ufficiale della ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 13 al 25 ottobre 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Salvatore Nastasi, con la direzione artistica di Paola Malanga. A novantacinque anni dalla nascita, la Festa celebra la grande attrice, una delle maggiori interpreti del nostro cinema, con uno scatto realizzato da Sergio Strizzi sul set de L'eclisse, capolavoro di Michelangelo Antonioni, premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes nel 1962. Il film - ultima parte della "trilogia dell'incomunicabilità" dopo L'avventura e La notte - è uno dei momenti più alti del sodalizio artistico fra Vitti e Antonioni: nel ruolo di Vittoria, la protagonista offre infatti una memorabile interpretazione che ha rivoluzionato il modo di essere attrice in Italia. Nello scatto, Vitti è circondata da rigide geometrie che richiamano quelle presenti nel quartiere dell'EUR, una delle principali ambientazioni del film, e che contribuiscono a disegnare una Roma moderna e asettica, diversa da quella mostrata nei film dell'epoca. Grazie a uno stile di recitazione innovativo, legato alla psicologia del personaggio e specchio dell'alienazione contemporanea, l'interprete riesce a fondersi perfettamente con l'universo visivo del regista. (ANSA).