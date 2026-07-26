(ANSA) - WASHINGTON, 26 LUG - Donald Trump è tornato ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, nel mentre i colloqui sembrano procedere sulla spinta di due notti calme e senza raid Usa. Dopo una mattinata tranquilla al suo golf club in Virginia, il presidente americano ha postato su Truth più foto come quella che simula intensi attacchi aerei contro l'isola di Kharg nel Golfo Persico, snodo strategico del petrolio di Teheran ("Strike on Kharg"). Una seconda immagine ritrae Trump in piedi sul ponte di una nave con la bandiera americana al vento e quella iraniana gettata a terra, mentre sullo sfondo si vede una portaerei americana. "Questa ora è la nostra petroliera!", è la scritta a corredo di un altro post, dove il tycoon affianca una nave iraniana a bordo di una americana. Un'altra immagine, inoltre, mostra una grande esplosione su una nave iraniana e sopra l'immagine si legge: "Niente più motori". In un'altra foto ancora, The Donald è al timone di una unità Usa, testa di un gruppo d'attacco indossando un cappellino rosso con la scritta Fafo, acromico di "fuck around and find out". E' la cosiddetta 'dottrina Fafo', che può essere resa come "provaci e ne pagherai le conseguenze", utilizzata da Trump, dalla sua amministrazione e dai suoi sostenitori come un avvertimento diretto, sia in politica estera sia in politica interna, sul fatto che le azioni ostili contro gli Stati Uniti sono destinati a causare conseguenze rapide e severe. (ANSA).