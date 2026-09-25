(ANSA) - NEW YORK, 25 SET - L'economia italiana si è mostrata "resiliente" di fronte allo shock dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente. Dopo il è +0,9% registrato dal pil italiano nel prima della metà dell'anno, Moody's ha rivisto al rialzo la previsione di crescita per il 2026 portandola al +0,8%. Lo afferma Moody's nella periodica revisione dei rating dell'Italia che, si legge in una nota, "non annuncia un'azione di rating né indica una probabile azione sul rating nel breve periodo". Il deficit sarà al 3% nel 2026 e al 2,9% nel 2027, in lieve calo rispetto al 3,1% del 2025. Debito al 138% nel 2026 e nel 2027. (ANSA).