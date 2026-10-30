(ANSA) - MILANO, 30 OTT - E' stato vittima di una violenta aggressione Francesco Ancona, l'uomo trovato morto a bordo strada a Mortara (Pavia) l'11 febbraio 1987. Lo conferma la consulenza autoptica della professoressa Cristina Cattaneo chiesta dalla Procura di Pavia che nel 2024 ha riaperto il caso inizialmente chiuso come suicidio. Due gli indagati, tra cui la moglie della vittima. Negli ultimi giorni di vita, l'uomo avrebbe subito anche un tentativo di avvelenamento. Rilevata sul suo corpo e sugli indumenti benzina, forse un tentativo fallito degli aggressori di sbarazzarsi del cadavere. La vicenda risale all'11 febbraio 1987, giorno in cui Francesco Ancona, 48 anni, venne rinvenuto morto con il cranio rotto sul lato della strada che da Mortara (Pavia), dove viveva con la famiglia, porta a Ceretto (Pavia). Gli accertamenti degli investigatori ipotizzarono che si fosse fatto travolgere volontariamente da un camion, che però non fu mai rintracciato. Già all'epoca del decesso i tre figli della vittima, ora parte offesa nell'inchiesta, avevano sollevato sospetti sulla morte del padre. Il caso era stato archiviato come suicidio. Nel settembre 2024, in seguito ad elementi acquisiti in un procedimento a carico della moglie della vittima, il caso è stato riaperto e la Procura di Pavia ha ordinato la riesumazione della salma a Castellammare del Golfo (Trapani). L'uomo, secondo la consulenza autoptica, sarebbe stato colpito al capo diverse volte con un corpo contundente ed è morto, dopo avere cercato inutilmente di difendersi, dopo un'agonia di circa un'ora. La consulenza ha anche stabilito che non soffriva di depressione, privando di fondamento l'ipotesi del suicidio. Oltre che sulla moglie l'indagine si starebbe concentrando su un presunto sicario. La donna e l'uomo sono entrambi residenti a Castellammare del Golfo. Gli inquirenti stanno valutando anche il movente, forse legato a una relazione extraconiugale della moglie della vittima. (ANSA).