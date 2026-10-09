(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 OTT - La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. La polizia arriverà nell'istituto giovedì prossimo, 15 ottobre, alle 9, per ispezionare anche i computer del liceo Classico di Campobasso, la scuola frequentata fino allo scorso anno sia da Sara Di Vita - la giovane morta insieme con la mamma Antonella Di Ielsi - che da sua sorella Alice. Anche in questo caso lo scopo dell'operazione è verificare se da uno dei pc presenti nell'edificio scolastico siano state fatte ricerche inerenti la ricina, il veleno che a dicembre ha ucciso le due donne lo scorso dicembre. (ANSA).