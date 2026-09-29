(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 SET - "Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare". Queste le parole di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. Il commercialista è tornato intorno alle 13 negli uffici di via Tiberio ed é uscito pochi minuti dopo, al termine di una mattinata contraddistinta dalle perquisizioni nei suoi due studi, uno a Pietracatella e l'altro a Campobasso. (ANSA).