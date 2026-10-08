(ANSA) - MADRID, 08 OTT - Si è tenuto fuori dall'emiciclo dell'Assemblea di Madrid il minuto di silenzio promosso dalla forza della sinistra alternativa Mas Madrid e dal Partito socialista spagnolo (Psoe-M) in memoria di Maricarmen Abascal, la donna di 87 anni sgomberata dalla propria abitazione il 23 settembre e morta ieri nell'ospedale dove era stata ricoverata dopo lo sfratto. La proposta di osservare il silenzio in omaggio all'anziana, durante la seduta plenaria odierna, non aveva ottenuto il consenso necessario di tutti i gruppi consiliari, in particolare del Partito Popolare del sindaco di Madrid, José Luis Martinez-Almeida. "Dal gruppo parlamentare popolare lamentiamo la morte di Maricarmen Abascal, ma non contribuiremo alla sua utilizzazione politica per fare una campagna interessata", in vista delle elezioni politiche del 29 novembre, hanno segnalato fonti del Pp, citate da Efe. Mentre dal gruppo di estrema destra Vox non è arrivata risposta. Una volta iniziata la riunione plenaria questa mattina in Aula, i consiglieri comunali delle forze progressiste hanno tuttavia improvvisato un minuto per l'anziana, durante il quale i consiglieri popolari e di Vox sono rimasti seduti. "Disprezzate tanto la memoria di Maricarmen, che avete osservato un minuto di silenzio durato solo 40 secondi di silenzio", ha poi detto il sindaco Luis Martinez Almeida prendendo la parola. "Bisogna essere miserabili per utilizzarla nella maniera settaria e partitica come la utilizzate", ha aggiunto il sindaco Successivamente, i consiglieri dell'opposizione progressista Mas Madrid e il Psoe hanno lasciato l'Aula per osservare un secondo omaggio in silenzio, in memoria di Maricarmen, nell'atrio esterno all'Assemblea comunale, al quale è seguito un lungo applauso. (ANSA).