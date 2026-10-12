(ANSA) - PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PERUGIA), 12 OTT - Due giovani, 20 anni lei e 21 lui, sono morti all'ospedale di Perugia dopo essere stati coinvolti nella mattinata di martedì in uno scontro tra l'auto sulla quale viaggiavano e un camion lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, tra gli svincoli di Passignano est e Passignano ovest in un tratto dove la circolazione è a doppio senso di marcia su una carreggiata, per lavori in corso. Le vittime sono entrambe originari delle Marche. In seguito all'incidente erano stati trasportati all'ospedale di Perugia in codice rosso. Ricoverati in terapia intensiva sono morti nel tardo pomeriggio, come si è appreso dal Santa Maria della Misericordia. In ospedale anche il conducente del camion ferito lievemente. Per ricostruire quanto successo sono in corso accertamenti della polizia stradale. I due giovani morti sono stati estratti dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Quindi il personale del 118 li ha soccorsi e trasportati in ospedale a Perugia, uno con l'elisoccorso Nibbio e l'altro in ambulanza. Sul posto anche il personale dell'Anas. (ANSA).