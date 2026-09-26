(ANSA) - LODI VECCHIO (LODI), 26 SET - E' morto molto probabilmente per un gioco o una sfida social Jacopo Trabattoni, 15enne lodogiano il cui cadavere è stato ritrovato stanotte nei campi in località Bottedo di Lodi Vecchio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, si sospetta per scattarsi un selfie e il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione. L'ipotesi è che possa essersi anche trattato di un gioco o sfida social. La scomparsa di Jacopo Trabattoni era stata segnalata già ieri sera dalla madre che non lo aveva visto tornare a casa, prima del ritrovamento del corpo avvenuto attorno alle 21:30 nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Nel momento in cui è probabilmente avvenuto il decesso, in zona si è verificato un calo di tensione sulla linea elettrica che ha attraversato un'ampia zona tra i campi e le abitazioni circostanti. Il cadavere è ora stato portato all'istituto di Medicina legale di Pavia in attesa dell'autopsia disposta dalla Procura di Lodi diretta da Laura Pedio. (ANSA).