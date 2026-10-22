(ANSA) - LECCE, 22 OTT - La Procura di Lecce ha aperto un'indagine sulla morte di uno studente universitario 20enne di Collepasso, Daniele Bonatesta, trovato impiccato ad un albero nel giardino di casa la mattina del 20 settembre scorso. Il fascicolo sul decesso, inizialmente ritenuto un suicidio tanto che il pm di turno non aveva disposto l'autopsia né delegato accertamenti, è stato aperto - al momento senza ipotesi di reato né indagati - dopo l'esposto depositato dai genitori della vittima. La famiglia ipotizza una sfida social sulla capacità di resistere al soffocamento e chiede di disporre approfondimenti informatici sul pc e sul cellulare. (ANSA).