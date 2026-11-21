(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Le forze russe hanno colpito in giornata infrastrutture energetiche ucraine e una nave cargo nel Mar Nero che sarebbe utilizzata da Kiev "per scopi militari": lo rende noto il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass. Oltre a questa imbarcazione, che secondo la Russia si trovava a sud di Odessa ed era utilizzata per trasportare "materiale a duplice uso" destinato alle Forze armate ucraine, gli attacchi hanno preso di mira in particolare "una sottostazione elettrica nella città di Vinnytsia che fornisce energia alle aziende dell'industria della difesa ucraina", aggiunge la nota ministeriale. (ANSA).