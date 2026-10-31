(ANSA) - SIMFEROPOLI (CRIMEA), 31 OTT - Mosca ha accusato le forze armate ucraine di avere violato la tregua umanitaria mediata da Melania Trump a Oleshky un giorno prima della scadenza, prevista per domani, colpendo un'auto civile con un drone e ferendo i due occupanti, un uomo e una donna. "Secondo le autorità locali, a Oleshky, all'incrocio di Nechaevsky, mentre un'auto civile stava uscendo dalla città in direzione del villaggio di Radensk per acquistare generi alimentari, è stata attaccata da un drone ucraino", scrive sul suo canale Telegram l'ambasciatore speciale russo Rodion Miroshnik, incaricato di registrare i "crimini" delle autorità di Kiev. "I feriti sono stati trasportati all'ospedale distrettuale di Oleshki", aggiunge Miroshnik. (ANSA).