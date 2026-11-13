(ANSA) - MOSCA, 13 NOV - La scorsa notte 467 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca; la maggior parte è stata abbattuta dalle forze di difesa aerea lontano dalla capitale. Lo ha annunciato il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin. "Tra le 18 del 12 novembre e le 8 del 13 novembre (16- 6 italiane), 467 droni si sono diretti verso la regione di Mosca. La maggior parte è stata abbattuta dal sistema di difesa aerea del Ministero della Difesa ai confini più distanti. 144 droni sono stati neutralizzati mentre si avvicinavano a Mosca", ha scritto sulla piattaforma Max. (ANSA).