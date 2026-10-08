(ANSA) - MOSCA, 08 OTT - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito "malsane" e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. "Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano", ha affermato Zakharova in un briefing, citata dall'agenzia Tass. "E' una mancanza di rispetto nei confronti degli italiani fare affermazioni del genere a livello di ministro degli Affari Esteri, sfruttando quella che viene definita la 'carta russa'", ha aggiunto la portavoce. (ANSA).