(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Il presidente russo Vladimir Putin e il leader statunitense Donald Trump non hanno discusso della nomina di un ambasciatore a Washington durante i loro colloqui in Cina. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, scrive la Tass. "No, dettagli di questo tipo non sono stati affrontati. Si è trattato di una discussione di carattere più generale", ha riferito al quotidiano Vedomosti. Peskov ha inoltre osservato che, dato che la Russia non intrattiene relazioni con il Regno Unito e la Francia - Paesi in cui mancano ambasciatori russi da oltre due mesi - non vi è alcuna urgenza di procedere a nuove nomine. L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Aleksandr Darčiev, che ricopriva tale incarico dal marzo 2025, è deceduto l'11 novembre a Mosca, all'età di 66 anni, a causa di una malattia cronica. (ANSA).