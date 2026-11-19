(ANSA) - WASHINGTON, 18 NOV - Elon Musk ha detto di sentirsi "piuttosto sciocco" dopo aver speso quasi 500 milioni di dollari a sostegno delle campagne elettorali repubblicane alle midterm, che hanno visto il Grand Old Party sconfitto dal partito democratico. L'uomo più ricco del mondo, ha spiegato, in un collegamento video a un evento del New York Times, che il suo obiettivo era fare in modo che i repubblicani mantenessero il controllo del Senato. I democratici hanno invece ottenuto la maggioranza, consolidando il successo grazie alla vittoria di Mary Peltola in Alaska: i democratici sono saliti a 56 seggi contro i 44 dei repubblicani. "Mi sento piuttosto sciocco per aver speso così tanto denaro senza ottenere granché in cambio. O forse, senza quel contributo, le cose sarebbero andate molto peggio. Ma è evidente che, nelle elezioni Usa, il denaro non è tutto. Si possono investire - ha aggiunto - ingenti somme in una campagna elettorale ottenendo un impatto relativamente modesto. Credo sia questo il caso". "Se potessi tornare indietro nel tempo, probabilmente spenderei meno. Inoltre, non ho dedicato molta attenzione personale alla questione, essendo concentrato sullo sviluppo di SpaceX e Tesla", ha detto Musk, convinto che "non sia un bene avere super maggioranze. Credo sia necessario mantenere un sistema di pesi e contrappesi. Tutto qui. Dal punto di vista ideologico, mi considero piuttosto moderato; non credo di apprezzare posizioni politiche estremiste di alcun tipo". Nel corso del suo intervento, Musk ha detto di "non essere Maga", aggiungendo di non essere nemmeno sicuro di cosa significhi: "ma se dovesse significare una adesione acritica a una serie di politiche del partito repubblicano, allora di certo non è il mio caso". (ANSA).