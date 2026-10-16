(ANSA) - NEW YORK, 16 OTT - Elon Musk presenta la sua auto volante. Dopo nove anni e milioni di dollari, è stata lanciata la Tesla Roadster. Durante la dimostrazione, la vettura dotata di propulsori è partita da una rampa in acciaio ed ha eseguito un avvitamento completo a mezz'aria prima di atterrare sulle ruote. Il lancio della Roadster sembrava un concerto all'aperto, tra fumo e luci laser rosse. Sullo sfondo un'imponente rampa ricurva all'indietro che l'auto ha risalito lanciandosi verso l'alto, per poi ridiscendere e risalire nuovamente. Musk ha precisato che a bordo non c'era nessuno: "È tecnicamente autonoma, proprio per garantire di non uccidere nessuno." (ANSA).