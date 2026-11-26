(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, si è impegnato a donare a ogni bambino degli Stati Uniti due azioni di SpaceX, l'azienda spaziale e di intelligenza artificiale che dirige, per un valore complessivo di quasi 18 miliardi di dollari. Musk ha scritto su X che i bambini riceveranno un'azione dalla società e una da lui personalmente. SpaceX aveva annunciato che avrebbe donato un'azione di nuova emissione delle proprie azioni ordinarie di Classe A a ogni "account Trump" attualmente attivo e che Musk avrebbe donato un numero di azioni pari a quello donato dalla società. Intanto, riferisce la Bbc, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno dato il via libera a SpaceX per il lancio di un milione di satelliti nell'orbita terrestre al fine di contribuire alla realizzazione di datacenter nello spazio: si tratta della prima approvazione di questo tipo. L'azienda di Musk intende utilizzare la luce solare per alimentare i satelliti che elaboreranno i dati per l'intelligenza artificiale e invieranno i risultati sulla Terra. La Federal Communications Commission (FCC) ha dichiarato che il progetto, noto come Starmind, "sosterrà la fiorente economia americana della superintelligenza". (ANSA).