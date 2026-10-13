(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "L'area dei Campi Flegrei non è assimilabile a un'area soggetta al classico evento di terremoto. C'è una popolazione numerosissima, la zona di intervento comprende 85 mila abitanti e 15 mila edifici, che vive sopra un sistema vulcanico attivo, con una crisi bradisismica ripetitiva. Io amo parlare di convivenza consapevole con il rischio. Il piano straordinario votato stasera assume questa regola è principio ispiratore". Lo afferma il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm. "Lo Stato non promette una possibile eliminazione del rischio ma si assume il dovere di ridurre l'esposizione e la vulnerabilità, preparare la popolazione e ricostruire quello che il sisma ha distrutto e consentire, a chi lo chiede, l'adeguamento del proprio edificio alle norme antisismiche", aggiunge. (ANSA).