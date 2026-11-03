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(ANSA) - BERLINO, 03 NOV - La Banca centrale europea si avvia verso un aumento dei tassi d'interesse a dicembre. Secondo le stime attuali, un aumento sarebbe "molto probabilmente necessario", ha affermato in serata a Berlino il presidente della Bundesbank Joachim Nagel, membro del Consiglio direttivo della Bce. "Allo stato attuale difficilmente si potrà evitare un aumento dei tassi di interesse, a meno che le prospettive di inflazione non migliorino in modo significativo". Il Consiglio direttivo della Bve si riunirà il 17 dicembre per la sua prossima decisione di politica monetaria. (ANSA).