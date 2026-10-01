(ANSA) - LONDRA, 01 OTT - Naomi Campbell ha vinto il ricorso contro il divieto di ricoprire incarichi in enti di beneficenza nel Regno Unito. Un tribunale britannico ha stabilito che la top model non era a conoscenza delle irregolarità nella sua charity Fashion for Relief, poiché i casi più gravi le "erano stati nascosti" da un altro fiduciario dell'organizzazione. "La signora Campbell non era coinvolta in quella condotta, né ne era a conoscenza", ha affermato il collegio di tre giudici. Nel 2024 la Charity Commission britannica, l'autorità di vigilanza del settore, aveva interdetto Campbell per cinque anni dopo aver accertato una serie di irregolarità, tra cui fondi spesi in hotel di lusso e trattamenti termali, e la mancata destinazione di parte delle donazioni raccolte agli scopi benefici indicati. Nel suo ricorso la top model - che ora vive a Milano - aveva sostenuto che l'avvocatessa Bianka Hellmich aveva falsificato la sua firma e si era spacciata per lei con un falso indirizzo email per dirottare il denaro. A giugno Campbell aveva detto ai giudici che il suo "unico errore" era stato fidarsi di Hellmich. "Sono profondamente grata al tribunale e ai giudici per aver dedicato tempo ad ascoltare la mia versione, esaminare le prove e comprendere la verità su quanto accaduto - ha detto Campbell dopo il verdetto - ora posso tornare a dedicarmi a ciò che conta di più: essere al fianco delle persone e delle comunità che ho sempre voluto sostenere". Mentre Piero Piazzi, manager e amico pluridecennale di Naomi, ha sottolineato la "gioia e la commozione" della regina delle passerelle non appena ricevuta la notizia del verdetto. (ANSA).