(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Il Cammino di Francesco fa bene al cuore". Sono le parole con cui Andrea Bocelli chiude il nuovo spot del MiTur sul "Cammino di Francesco - Il Cammino della Luce" presentato dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. "Ringrazio Bocelli per la sua partecipazione a questo e ad altri progetti sui cammini, partecipazione che voglio sottolineare è amichevole. È importante la sua presenza perché la sua notorietà internazionale è quanto più si avvicina alla fama planetaria di Francesco", dice Mazzi, che ricorda come l'investimento del ministero sia di "40 milioni". Con i suoi 1.546 chilometri complessivi, il Cammino di Francesco si presenta come una delle più estese reti di itinerari spirituali e culturali italiane. Il percorso attraversa sei regioni - Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria - collegando alcuni dei luoghi più significativi della vita e della memoria francescana. (ANSA).