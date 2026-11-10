(ANSA) - PECHINO, 10 NOV - La nave da crociera Odyssey, rimasta coinvolta nel fallimento della compagnia statunitense Villa Vie Residences, è stata sequestrata a Singapore su ordine di un tribunale. Lo riferisce la Bbc, citando le autorità portuali locali, secondo cui l'imbarcazione ribattezza 'crociera per la vita', si trova attualmente nelle acque del porto di Singapore. Le condizioni dell'equipaggio, ancora a bordo, sono buone e la sua assistenza è gestita dai creditori della nave. La vicenda era iniziata il mese scorso, quando circa 200 passeggeri erano stati costretti a sbarcare nel porto cambogiano di Sihanoukville, dopo che la società aveva sospeso improvvisamente le operazioni a causa del forte aumento dei costi del carburante. La nave era partita da Belfast nell'ottobre 2024 con l'obiettivo di compiere un viaggio intorno al mondo di tre anni e mezzo, attraverso 150 Paesi. Secondo quanto ricostruito dalla Bbc, la crociera era stata segnata da difficoltà fin dall'inizio, con una partenza ritardata di quattro mesi per lavori di riparazione e problemi burocratici. Durante una precedente sosta in Vietnam, alcuni membri dell'equipaggio avrebbero inoltre dovuto acquistare generi alimentari nei negozi locali, a causa dei mancati pagamenti della compagnia a un fornitore. La società aveva avvertito i passeggeri delle difficoltà finanziarie già ad agosto, chiedendo anche contributi aggiuntivi per sostenere i costi del carburante. In una comunicazione del 27 ottobre, Villa Vie Residences aveva spiegato che la spesa mensile per il carburante per cabina in alcune zone dell'Asia era salita fino a 8.000 dollari, rispetto ai precedenti 1.800, rendendo insufficienti le misure adottate per contenere i consumi. Il modello commerciale prevedeva la possibilità di acquistare una cabina con residenza permanente, a prezzi compresi tra 120.000 e 440.000 dollari, oppure affittarla per soggiorni più brevi, a partire da 3.500 dollari al mese. (ANSA).