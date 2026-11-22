(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Una nave russa ormeggiata nel porto di Bengasi è stata colpita in quello che si sospetta essere stato un attacco condotto con droni e l'esplosione non ha provocato vittime. Lo scrive Anadolu citando le autorità della Libia orientale. "Le indagini preliminari indicano che l'esplosione è avvenuta a bordo di una nave russa ormeggiata nel porto", ha detto in un comunicato l'amministrazione dell'est del Paese del comandante Khalifa Haftar. "Si sospetta che la nave sia stata colpita da droni. L'imbarcazione era in viaggio verso la Russia e aveva effettuato una sosta per il rifornimento di carburante e di provviste". (ANSA).