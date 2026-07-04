(ANSA) - NEW YORK, 04 LUG - Nave Vespucci celebra il 4 luglio partecipando alla storica regata sul fiume Hudson, a New York, insieme ad altri 40 velieri in rappresentanza di decine di Paesi. "Oggi non siamo solo la Marina, oggi siamo l'Italia", ha detto il comandante dell'Amerigo Vespucci, il capitano di vascello Nicasio Falica, evidentemente orgoglioso, così come tutto l'equipaggio, di essere simbolo dell'eccellenza italiana in una giornata storica come le celebrazioni per i 250 anni dell'America. Nella Grande Mela, il Vespucci fa parte della parata Sail4th250 - International Naval Review - ed è l'undicesima nella lunga fila di velieri che hanno sfilato sul fiume Hudson, toccando alcuni dei luoghi più iconici della città, dal Ponte di Verrazzano alla Statua della Libertà fino al George Washington Bridge. Una navigazione con le vele di taglio aperte, accompagnata dalle frecce tricolori americane e dalla sfilata di elicotteri e aerei americani, incluso il B-2. "Oggi celebriamo 250 anni di un'America che guarda al futuro senza paura", ha detto il vicepresidente JD Vance che, insieme ai figli, ha partecipato alla parata a bordo della Uss Kearsarge. (ANSA).