(Vedi servizio delle 19.37) (ANSA) - NEW YORK, 08 OTT - I negoziatori ucraini incontreranno Steve Witkoff e Jared Kushner a Miami domani per discutere di "nuove idee e proposte" che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto "con i russi e gli ucraini durante la loro visita". Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari della Nato e dell'Ue. (ANSA).