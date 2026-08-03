(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 03 AGO - Il numero di omicidi in Messico ha registrato nel 2025 un calo del 16,6% rispetto all'anno precedente, segnando il livello più basso registrato dal 2018. E' quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Inegi) in base ai quali risulta che a livello nominale i decessi registrati per sospetto omicidio nell'anno già trascorso sono stati 27.989 contro i 33.550 del 2024. Il tasso di omicidi misurato ogni 100mila abitanti scende in questo modo a 21,4 contro i 25,6 dell'anno precedente. In termini assoluti gli Stati che hanno registrato il maggior numero di decessi intenzionali sono il Guanajuato (3.249); lo Stato del Messico (2.575); Chihuahua (2,106); Baja California (2.095) e Sinaloa (1.805). Il 70.8% degli omicidi è stato inoltre realizzato con armi da fuoco, riferisce l'Inegi. (ANSA).