(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Il primo Ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno dichiarato di aver incaricato l'Idf di accelerare la legalizzazione degli avamposti non autorizzati in Cisgiordania e di crearne di nuovi, a seguito dei recenti scontri vicino a Nablus. Lo riporta Haaretz. Dopo la riunione del gabinetto di sicurezza, i due hanno anche affermato di aver ordinato la demolizione dell'abitazione del palestinese accusato di aver ucciso il colono israeliano nonché un'"operazione intensiva" nei villaggi da loro descritti come "roccaforti terroristiche", che prevede il sequestro di armi e la revoca dei permessi di lavoro. (ANSA).