(ANSA) - TEL AVIV, 02 NOV - 'L'opinione pubblica israeliana non vuole un governo che dipenda da Ra'am e dalla Lista Unita, partiti che sostengono il terrorismo e rifiutano l'esistenza dello Stato ebraico. Fin dal primo giorno, abbiamo teso la mano per la formazione di un ampio governo nazionale. Una netta maggioranza dell'opinione pubblica ebraica ha scelto il Likud come primo partito e ha scelto me per guidare il prossimo governo. Il nostro obiettivo è formare un governo ampio, insieme ai nostri partner e a qualsiasi altro partito che desideri unirsi, a condizione che non sostenga il terrorismo. Sono aperto al dialogo''. Lo ha dichiarato Benjamin Netanyahu. (ANSA).